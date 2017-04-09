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09 Nisan 2017

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“ABD savaş gemileri Kore’ye doğru yola çıktı”

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“ABD savaş gemileri Kore’ye doğru yola çıktı”
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Reuters haber ajansı, bazı Amerikan savaş gemilerinin, Kore Yarımadası’na doğru yola çıktığını öne sürdü.

 

Reuters, üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Singapur’dan yola çıkan bazı Amerikan savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu’ndan Kore Yarımadası’na doğru ilerlemeye başladığını bildirdi.

Haberde bu hareketin, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını ilerlettiği yönündeki endişelerin artmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi. Savaş gemilerinin içerisinde bir uçak gemisinin de bulunduğu bilgisi verildi. Savaş gemilerinin neden gönderildiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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