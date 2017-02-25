ABD polisi yine orantısız güç kullandı

ABD polisi yeni bir orantısız güç kullanımıyla gündeme geldi. Los Angeles’ta izin günündeki bir polis memuru, evinin önündeki çimlere basan çocuklardan birini önce tartakladıktan sonra silahını çekerek ateşledi.

ABD’nin Lon Angeles kentinde orantısız güç kullanımına maruz kalan 13 yaşındaki çocuk uzun süre kendisini sivil kıyafetli polisten kurtarmaya çalıştı.

Çevrede toplanan gençlerin tepkilerine rağmen çocuğa şiddet uygulamaya devam eden polis daha sonra belindeki silahı çekti.

Çocuklar korkuyla kaçışırken silah ateş aldı. Şans eseri mermi kimseye isabet etmedi. Polis çocuğun kendisini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Kentte protestolara yol açan olay sonrasında soruşturma başlatıldı.