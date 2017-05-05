ABD işsizliği 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD ekonomisinde çarklar dönüyor. Nisan ayında işsizlik son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Kararın ardından dolar kısa bir süre için 3.55’in altına indi fakat kısa süre sonra 3.55’in tekrar üzerine çıktı.

ABD’de Nisan ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı tahminlerin aksine düşüş gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tarım dışı istihdam 211 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 188 bin artması yönündeydi. İşsizlik oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e indi. Beklenti oranın yüzde 4,6’ya çıkacağı yönündeydi.

Dolar/TL saat 16:08’de 3.5534/3.5545 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Bilgi Notları:

– İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

– Bir önceki ayın tarım dışı istihdam verisi 98 bin artıştan 79 bin artışa revize edildi.

– İmalat sektöründe istihdam 6 bin arttı. Piyasa tahmini 11 bin artış şeklindeydi.

– Özel sektörü istihdamı 194 bin arttı. Beklenti 190 bin artış olacağı yönündeydi.

– Kamuda istihdam 17 bin arttı.

– Haftalık ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat oldu.

– Saatlik kazanç 0,07 dolar artışla 26,19 dolar oldu.

– Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,5 arttı.

Beklenti kazancın aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 artacağı yönündeydi.

– İşgücüne katılım oranı yüzde 63,0’ten yüzde 62,9’a indi.

– Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,9’dan yüzde 8,6’ya indi.

– ADP özel sektör istihdam artışı 177 bin olarak açıklanmıştı.

– Fed’in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi önümüzdeki 3 yıl için yüzde 4,5 olarak açıklanmıştı.

– Fed’in ilk faiz toplantısı 14 Haziran’da gerçekleştirilecek. Fed 3 Mayıs toplantısında faizleri aynı seviyede bırakmış, istihdam piyasasının güçlendiğine vurgu yaparak, Haziran ayında para poitikasını sıkılaştırabileceğine dair işaret vermişti.

– Veri önceki 1,0960 seviyesine olan EUR/USD paritesi açıklama sonrası 1,0980 seviyesine geldi.

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