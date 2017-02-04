ABD ve Almanya’nın konuştuğu dergi

Alman haber dergisi Der Spiegel’in Trump’ı kapağına taşıdığı son sayısı, Almanya ve ABD başta olmak üzere sosyal medyanın gündemindeydi

Almanya’nın köklü haber dergilerinden Der Spiegel’in son sayısının kapağı çok konuşuldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Özgürlük Heykelinin kafasını kestiği kapağın alt kısmında ise “Önce Amerika” yazısı dikkat çekiyor.

Kendisi de Küba’dan 1980’de ABD’ye siyasi sığınmacı olarak göç eden kapağın yaratıcısı Edel Rodriguez, Washington Post’a yaptığı açıklamada, “Bu demokrasinin kafasının kesilmesi, bu kutsal bir sembolün kafasının kesilmesi.” ifadelerini kullandı.

Spiegel’in kapağı kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken fotoğrafa tepkiler gecikmedi.

Almanya’da da tartışmalara neden olan kapakla ilgili bir diğer açıklama yapan isim de Alman Özgür Demokratlar Partisi’nden Alexander Graf Lambsdorff kapağı ‘tatsız’ olarak niteledi.

ABD’nin Berlin Büyükelçiliği ise soruları yanıtsız bıraktı.