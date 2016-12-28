AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylaması

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Özgürgün, Başbakanlık Ofisi’nde AA’nın dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde yayınladığı 700 binden fazla kare arasından belirlenen 45 fotoğrafı inceledi.

Başbakan Özgürgün, haber kategorisinde, Jawad al Rifai’nin çektiği, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep’te muhaliflerin kontrolündeki Firdevs semtinde bulunan yerleşim yerine saldırısından etkilenen Suriyeli bir çocuğun ağladığı anı yansıtan “Suriyeli çocuğun gözyaşları” fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Özgürgün’ün tercihi, Cem Genco’nun, Suriye’nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır’ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı’nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan “Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu” adlı fotoğraftan yana oldu.

Başbakan Özgürgün, spor kategorisinde ise oyunu, Vedat Yücebaş’ın çektiği “70’lik sporcu” fotoğrafından yana kullandı.

AA’nın emek vererek güzel örnekler ortaya koyan çalışanlarını kutlayan Özgürgün, AA çalışanlarına başarılar diledi.