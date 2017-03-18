A Milli takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli takımın Finlandiya ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor’dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği’nden Serdar Gürler’i ilk kez aday kadroya davet etti.
Kayserisporlu Güray Vural ise yaklaşık 2,5 yıl sonra A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Güray, 13 Ekim 2014’te Letonya ile deplasmanda yapılan 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik kadrosunda yer almış, fakat forma giyememişti.
Emre Çolak yeniden kadroda
Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer alan Emre Çolak, uzun bir aranın ardından milli formayı giyebilecek.
Sezon başında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna’ya transfer olan ve başarılı bir performans ortaya koyan Emre Çolak, 16 ay sonra milli takımdan davet aldı.
Emre Çolak, son olarak 17 Kasım 2015’te Yunanistan ile yapılan özel maçta forma giymişti.
Kadro şöyle:
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum
|
A Millilik
|
İlk
|Harun Tekin
|Bursaspor
|
17.06.1989
|
–
|
–
|Onur Recep Kıvrak
|Trabzonspor A.Ş.
|
01.01.1988
|
12/0
|
26 Mayıs 2010
|Volkan Babacan
|Medipol Başakşehir FK
|
11.08.1988
|
25/0
|
13 Ekim 2014
|Gökhan Gönül
|Beşiktaş A.Ş.
|
04.01.1985
|
60/1
|
17 Kasım 2007
|Şener Özbayraklı
|Fenerbahçe A.Ş.
|
23.01.1990
|
12/0
|
31 Mart 2015
|Ahmet Yılmaz Çalık
|Galatasaray A.Ş.
|
26.02.1994
|
7/0
|
17 Kasım 2015
|Çağlar Söyüncü
|SC Freiburg
|
23.05.1996
|
2/0
|
24 Mart 2016
|Mehmet Topal
|Fenerbahçe A.Ş.
|
03.03.1986
|
67/1
|
6 Şubat 2008
|Ömer Toprak
|Bayer 04 Leverkusen
|
21.07.1989
|
25/2
|
15 Kasım 2011
|Güray Vural
|Kayserispor
|
11.06.1988
|
–
|
–
|İsmail Köybaşı
|Fenerbahçe A.Ş.
|
10.07.1989
|
22/0
|
12 Ağustos 2009
|Emre Mor
|Borussia Dortmund
|
24.07.1997
|
8/0
|
29 Mayıs 2016
|Serdar Gürler
|Gençlerbirliği
|
14.09.1991
|
–
|
–
|Arda Turan
|FC Barcelona
|
30.01.1987
|
95/17
|
16 Ağustos 2006
|Deniz Türüç
|Kayserispor
|
29.01.1993
|
–
|
–
|Emre Çolak
|RC Deportivo de La Coruña
|
20.05.1991
|
2/0
|
12 Ekim 2012
|Kaan Ayhan
|Fortuna Düsseldorf
|
10.11.1994
|
4/0
|
31 Ağustos 2016
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş A.Ş.
|
23.09.1992
|
24/1
|
28 Mayıs 2013
|Okay Yokuşlu
|Trabzonspor A.Ş.
|
09.03.1994
|
3/0
|
17 Kasım 2015
|Selçuk İnan
|Galatasaray A.Ş.
|
10.02.1985
|
56/8
|
13 Ekim 2007
|Cengiz Ünder
|Medipol Başakşehir FK
|
14.07.1997
|
1/0
|
12 Kasım 2016
|Olcay Şahan
|Trabzonspor A.Ş.
|
26.05.1987
|
27/2
|
22 Mart 2013
|Volkan Şen
|Fenerbahçe A.Ş.
|
07.07.1987
|
24/1
|
3 Mart 2010
|Cenk Tosun
|Beşiktaş A.Ş.
|
07.06.1991
|
16/3
|
15 Ekim 2013
|Enes Ünal
|FC Twente
|
10.05.1997
|
3/0
|
31 Mart 2015
|Yunus Mallı
|VfL Wolfsburg
|
24.02.1992
|
9/0
|
13 Kasım 2015