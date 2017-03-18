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18 Mart 2017

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A Milli takım aday kadrosunu açıkladı

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A Milli takım aday kadrosunu açıkladı
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A Milli takımın Finlandiya ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

 

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor’dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği’nden Serdar Gürler’i ilk kez aday kadroya davet etti.

Kayserisporlu Güray Vural ise yaklaşık 2,5 yıl sonra A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Güray, 13 Ekim 2014’te Letonya ile deplasmanda yapılan 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik kadrosunda yer almış, fakat forma giyememişti.

Emre Çolak yeniden kadroda

Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer alan Emre Çolak, uzun bir aranın ardından milli formayı giyebilecek.

Sezon başında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna’ya transfer olan ve başarılı bir performans ortaya koyan Emre Çolak, 16 ay sonra milli takımdan davet aldı.

Emre Çolak, son olarak 17 Kasım 2015’te Yunanistan ile yapılan özel maçta forma giymişti.

Kadro şöyle:

Oyuncu

Kulüp

Doğum
Tarihi

A Millilik
Sayısı / Gol

İlk
A Milliliği
Harun Tekin Bursaspor

17.06.1989

Onur Recep Kıvrak Trabzonspor A.Ş.

01.01.1988

12/0

26 Mayıs 2010
Volkan Babacan Medipol Başakşehir FK

11.08.1988

25/0

13 Ekim 2014
Gökhan Gönül Beşiktaş A.Ş.

04.01.1985

60/1

17 Kasım 2007
Şener Özbayraklı Fenerbahçe A.Ş.

23.01.1990

12/0

31 Mart 2015
Ahmet Yılmaz Çalık Galatasaray A.Ş.

26.02.1994

7/0

17 Kasım 2015
Çağlar Söyüncü SC Freiburg

23.05.1996

2/0

24 Mart 2016
Mehmet Topal Fenerbahçe A.Ş.

03.03.1986

67/1

6 Şubat 2008
Ömer Toprak Bayer 04 Leverkusen

21.07.1989

25/2

15 Kasım 2011
Güray Vural Kayserispor

11.06.1988

İsmail Köybaşı Fenerbahçe A.Ş.

10.07.1989

22/0

12 Ağustos 2009
Emre Mor Borussia Dortmund

24.07.1997

8/0

29 Mayıs 2016
Serdar Gürler Gençlerbirliği

14.09.1991

Arda Turan FC Barcelona

30.01.1987

95/17

16 Ağustos 2006
Deniz Türüç Kayserispor

29.01.1993

Emre Çolak RC Deportivo de La Coruña

20.05.1991

2/0

12 Ekim 2012
Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf

10.11.1994

4/0

31 Ağustos 2016
Oğuzhan Özyakup Beşiktaş A.Ş.

23.09.1992

24/1

28 Mayıs 2013
Okay Yokuşlu Trabzonspor A.Ş.

09.03.1994

3/0

17 Kasım 2015
Selçuk İnan Galatasaray A.Ş.

10.02.1985

56/8

13 Ekim 2007
Cengiz Ünder Medipol Başakşehir FK

14.07.1997

1/0

12 Kasım 2016
Olcay Şahan Trabzonspor A.Ş.

26.05.1987

27/2

22 Mart 2013
Volkan Şen Fenerbahçe A.Ş.

07.07.1987

24/1

3 Mart 2010
Cenk Tosun Beşiktaş A.Ş.

07.06.1991

16/3

15 Ekim 2013
Enes Ünal FC Twente

10.05.1997

3/0

31 Mart 2015
Yunus Mallı VfL Wolfsburg

24.02.1992

9/0

13 Kasım 2015
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