A Milli takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli takımın Finlandiya ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 Mart’ta Antalya’da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart’ta Moldova ile Eskişehir’de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kayserispor’dan Deniz Türüç ile Gençlerbirliği’nden Serdar Gürler’i ilk kez aday kadroya davet etti.

Kayserisporlu Güray Vural ise yaklaşık 2,5 yıl sonra A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Güray, 13 Ekim 2014’te Letonya ile deplasmanda yapılan 2016 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının 23 kişilik kadrosunda yer almış, fakat forma giyememişti.

Emre Çolak yeniden kadroda

Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında yer alan Emre Çolak, uzun bir aranın ardından milli formayı giyebilecek.

Sezon başında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna’ya transfer olan ve başarılı bir performans ortaya koyan Emre Çolak, 16 ay sonra milli takımdan davet aldı.

Emre Çolak, son olarak 17 Kasım 2015’te Yunanistan ile yapılan özel maçta forma giymişti.

Kadro şöyle:

Oyuncu Kulüp Doğum

Tarihi A Millilik

Sayısı / Gol İlk

A Milliliği Harun Tekin Bursaspor 17.06.1989 – – Onur Recep Kıvrak Trabzonspor A.Ş. 01.01.1988 12/0 26 Mayıs 2010 Volkan Babacan Medipol Başakşehir FK 11.08.1988 25/0 13 Ekim 2014 Gökhan Gönül Beşiktaş A.Ş. 04.01.1985 60/1 17 Kasım 2007 Şener Özbayraklı Fenerbahçe A.Ş. 23.01.1990 12/0 31 Mart 2015 Ahmet Yılmaz Çalık Galatasaray A.Ş. 26.02.1994 7/0 17 Kasım 2015 Çağlar Söyüncü SC Freiburg 23.05.1996 2/0 24 Mart 2016 Mehmet Topal Fenerbahçe A.Ş. 03.03.1986 67/1 6 Şubat 2008 Ömer Toprak Bayer 04 Leverkusen 21.07.1989 25/2 15 Kasım 2011 Güray Vural Kayserispor 11.06.1988 – – İsmail Köybaşı Fenerbahçe A.Ş. 10.07.1989 22/0 12 Ağustos 2009 Emre Mor Borussia Dortmund 24.07.1997 8/0 29 Mayıs 2016 Serdar Gürler Gençlerbirliği 14.09.1991 – – Arda Turan FC Barcelona 30.01.1987 95/17 16 Ağustos 2006 Deniz Türüç Kayserispor 29.01.1993 – – Emre Çolak RC Deportivo de La Coruña 20.05.1991 2/0 12 Ekim 2012 Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf 10.11.1994 4/0 31 Ağustos 2016 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş A.Ş. 23.09.1992 24/1 28 Mayıs 2013 Okay Yokuşlu Trabzonspor A.Ş. 09.03.1994 3/0 17 Kasım 2015 Selçuk İnan Galatasaray A.Ş. 10.02.1985 56/8 13 Ekim 2007 Cengiz Ünder Medipol Başakşehir FK 14.07.1997 1/0 12 Kasım 2016 Olcay Şahan Trabzonspor A.Ş. 26.05.1987 27/2 22 Mart 2013 Volkan Şen Fenerbahçe A.Ş. 07.07.1987 24/1 3 Mart 2010 Cenk Tosun Beşiktaş A.Ş. 07.06.1991 16/3 15 Ekim 2013 Enes Ünal FC Twente 10.05.1997 3/0 31 Mart 2015 Yunus Mallı VfL Wolfsburg 24.02.1992 9/0 13 Kasım 2015