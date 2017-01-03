03 Ocak 2017

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9 takım teknik adamını tuttu

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9 takım teknik adamını tuttu
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7 TAKIM DA DEĞİŞİM YAŞANDI: Süper Lig’in ilk devresinde 16 takımdan 9’u sezona başladığı teknik adamı ile yola devam etti. Geriye kalan 7 takım ise çeşitli haftalarda teknik direktör değişikliklerine giderek devreyi farklı teknik adamlarla noktaladı

 Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de ilk devre sona ererken 16 takımdan 9’u lige başladığı teknik direktörlerle ilk devreyi tamamladı. 7 takım ise teknik adam değişikliklerine giderek devreyi noktaladı.

İlk devrenin lideri Yenicami dışında GAÜ Çetinkaya, Cihangir, Doğan Türk Birliği, Gençler Birliği, Küçük Kaymaklı, Yalova, Gençlik Gücü ve Değirmenlik takımları 15 haftalık ilk devreyi sezona başladıkları teknik adamlarla bitirdiler.

İltaç Karayel

İltaç Karayel

 

7 takımda değişiklik oldu

Süper Lig’de 7 takım lige başladığı teknik direktörlerle yolları ayırarak başka teknik damlarla ilk devreyi tamamladı. Lefke, Türk Ocağı, Binatlı, Dumlupınar, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Mormenekşe takımları alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik adam değişikliğine gitti.

Süper Lig’de ilk teknik adam değişikliği Dumlupınar’da gerçekleşti. Sezona Eralp Şerifoğlu ile başlayan sarı kırmızılı ekip 3.haftada tecrübeli teknik adam ile yolları ayırdı. Mağusa ekibi 1 haftalık geçiş sürecinden sonra 5.hafta öncesinde Mustafa Borataş’la anlaşarak ilk devreyi tamamlamış oldu.

 

Ocak’taki kan değişikliği yaradı

Takımlarda yapılan teknik değişikliklerde bazıları takıma yararlı oldu bazıları ise beklenen etkiyi gösteremedi. Girne ekibi Türk Ocağı alınan kötü sonuçlar sonrasında Teknik Direktör Rıza Erseven ile yolları ayırmış ve 2 haftalık geçiş süreci sonrasında takımı Mehmet Bolkan’a emanet etmişti. Ocak takımında yapılan bu kan değişikliği sonrasında Girne ekibi müthiş bir çıkış yaparak bir anda üst sıralara fırlayarak bu değişikliğin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

 

Değirmenlik istikrar dedi

Süper Lig’in Lefkoşa bölgesi takımlarında Değirmenlik ilk devreyi 11 puanla 15.sırada tamamlarken Kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitmeyerek istikrarı kovalamaya çalıştı. Değirmenlik takımı teknik direktörünün arkasında dururken alt sıralarda yer alan diğer bir Lefkoşa ekibi Geçlik Gücü de sezona başladığı teknik adamla devresi kapattı.

 

Takımların teknik direktör karnesi:

Takım                                    Teknik Direktör                   Hafta

1.YENİCAMİ                          Sedat Devecioğlu                                15

2.ÇETİNKAYA                        Mehmet Ali Özgürgün        15

3.CİHANGİR                          Toygar Davulcu                    15

4.LEFKE                                 İltaç Karayel                         11

Mehmet Solkanat                4

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ      Caner Oshan                        15

6.TÜRK OCAĞI                      Rıza Erseven                         4

Mehmet Bolkan                   9

7.GENÇLER BİRLİĞİ              Hasan Topaloğlu                  15

8.KÜÇÜK KAYMAKLI            Muharrem Mertdin            15

9.YALOVA                             Derviş Kolcu                         15

10.BİNATLI                            Ulus Nasıroğlu                      9

Gökmen Davutoğlu             6

11.GENÇLİK GÜCÜ               Niyazi Göksun                      15

12.DUMLUPINAR                 Eralp Şerifoğlu                     3

Mustafa Borataş                   11

13.BAF ÜLKÜ YURDU          Ahmet Soğukpınar              12

Bülent Aytaç                        3

14.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ   Ali Oraloğlu                          8

Batu Seyis                             4

Talat Şentürk                        3

15.DEĞİRMENLİK                 Mustafa Özarabacı              15

16.MORMENEKŞE                Kılıçali Kahraman                 12

Hüseyin Cantürk                  3

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