9 takım teknik adamını tuttu

7 TAKIM DA DEĞİŞİM YAŞANDI: Süper Lig’in ilk devresinde 16 takımdan 9’u sezona başladığı teknik adamı ile yola devam etti. Geriye kalan 7 takım ise çeşitli haftalarda teknik direktör değişikliklerine giderek devreyi farklı teknik adamlarla noktaladı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’de ilk devre sona ererken 16 takımdan 9’u lige başladığı teknik direktörlerle ilk devreyi tamamladı. 7 takım ise teknik adam değişikliklerine giderek devreyi noktaladı.

İlk devrenin lideri Yenicami dışında GAÜ Çetinkaya, Cihangir, Doğan Türk Birliği, Gençler Birliği, Küçük Kaymaklı, Yalova, Gençlik Gücü ve Değirmenlik takımları 15 haftalık ilk devreyi sezona başladıkları teknik adamlarla bitirdiler.

İltaç Karayel

7 takımda değişiklik oldu

Süper Lig’de 7 takım lige başladığı teknik direktörlerle yolları ayırarak başka teknik damlarla ilk devreyi tamamladı. Lefke, Türk Ocağı, Binatlı, Dumlupınar, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Mormenekşe takımları alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik adam değişikliğine gitti.

Süper Lig’de ilk teknik adam değişikliği Dumlupınar’da gerçekleşti. Sezona Eralp Şerifoğlu ile başlayan sarı kırmızılı ekip 3.haftada tecrübeli teknik adam ile yolları ayırdı. Mağusa ekibi 1 haftalık geçiş sürecinden sonra 5.hafta öncesinde Mustafa Borataş’la anlaşarak ilk devreyi tamamlamış oldu.

Ocak’taki kan değişikliği yaradı

Takımlarda yapılan teknik değişikliklerde bazıları takıma yararlı oldu bazıları ise beklenen etkiyi gösteremedi. Girne ekibi Türk Ocağı alınan kötü sonuçlar sonrasında Teknik Direktör Rıza Erseven ile yolları ayırmış ve 2 haftalık geçiş süreci sonrasında takımı Mehmet Bolkan’a emanet etmişti. Ocak takımında yapılan bu kan değişikliği sonrasında Girne ekibi müthiş bir çıkış yaparak bir anda üst sıralara fırlayarak bu değişikliğin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Değirmenlik istikrar dedi

Süper Lig’in Lefkoşa bölgesi takımlarında Değirmenlik ilk devreyi 11 puanla 15.sırada tamamlarken Kulüp yönetimi teknik direktör değişikliğine gitmeyerek istikrarı kovalamaya çalıştı. Değirmenlik takımı teknik direktörünün arkasında dururken alt sıralarda yer alan diğer bir Lefkoşa ekibi Geçlik Gücü de sezona başladığı teknik adamla devresi kapattı.

Takımların teknik direktör karnesi:

Takım Teknik Direktör Hafta

1.YENİCAMİ Sedat Devecioğlu 15

2.ÇETİNKAYA Mehmet Ali Özgürgün 15

3.CİHANGİR Toygar Davulcu 15

4.LEFKE İltaç Karayel 11

Mehmet Solkanat 4

5.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ Caner Oshan 15

6.TÜRK OCAĞI Rıza Erseven 4

Mehmet Bolkan 9

7.GENÇLER BİRLİĞİ Hasan Topaloğlu 15

8.KÜÇÜK KAYMAKLI Muharrem Mertdin 15

9.YALOVA Derviş Kolcu 15

10.BİNATLI Ulus Nasıroğlu 9

Gökmen Davutoğlu 6

11.GENÇLİK GÜCÜ Niyazi Göksun 15

12.DUMLUPINAR Eralp Şerifoğlu 3

Mustafa Borataş 11

13.BAF ÜLKÜ YURDU Ahmet Soğukpınar 12

Bülent Aytaç 3

14.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ Ali Oraloğlu 8

Batu Seyis 4

Talat Şentürk 3

15.DEĞİRMENLİK Mustafa Özarabacı 15

16.MORMENEKŞE Kılıçali Kahraman 12

Hüseyin Cantürk 3