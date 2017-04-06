9 kişiye kuyu kazma izni verildi

Bakanlar Kurulu, 9 kişiye su kuyusu kazma izni verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart’ta aldığı ve Resmi Gazete’de de yayımlanan kararında, içme suyu özelliği taşıyan aküferlerde su seviyesinin düşmesi ve su rezervlerinin azalması nedeniyle ülke su kaynaklarının korunması yönünde içme suyu kalitesinde su içeren aküferlerde yeni kuyu kazılması veya derinleştirme işleminin yasaklandığı kaydedildi.

Kararda, buna yasağa rağmen özellikle kamu amaçları gözetilerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görmesi ve Bakanlar Kurulu’nun onaylaması halinde kuyu kazılabileceği ve 9 kişiye bu bağlamda izin verildiği belirtildi.

İzin verilen kişilerin isimleri ve yerleşim birimleri şöyle:

“Ayşenur Talat Zyrilli (Tepebaşı), Alim Duman (Tepebaşı), Şerife Akdeniz (Doğancı), Lütfiye Kavaz (Doğancı), Okan Günsaya (Akçay), Ahmet Askeroğlu (Doğancı), İbrahim Oyman (Aşağı Bostancı), Mehmet Adıgüzel (Doğancı), Mahmut Özçınar (Güzelyurt).”

Resmi gazetede yayınlanan diğer haberler:

GÜZELYURT MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ PORTEKİZ’DE YARIŞMAYA KATILACAK

Güzelyurt Meslek Lisesi’nden 3 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 idareci, Portekiz’de 3-5 Mayıs’ta düzenlenecek “Eurhodip 2017 Mutfak Sanatları Yarışması”na katılacak.

Bakanlar Kurulu, Avrupa Otelcilik Okullar Birliği (Eurhodip) ile Portekiz Turizm Başkanlığı iş birliğinde düzenlenecek yarışmaya katılacak öğrenci ve öğretmenlerin harcamalarının bir kısmının karşılanması için 5 bin TL ödenmesine karar verdi.

TURİZM TEŞVİKLERİ

Bakanlar Kurulu 1 Ocak ile 31 Aralık arasında geçerli olacak turizm teşviklendirme esaslarını belirledi.

Ercan Havalimanı kullanılarak yapılacak charterseflerlerle ülkeye turist getirecek tur operatörleri ve/veya KITSAB üyesi turizm ve seyahat acenteleri teşviklendirilecek.

En az 7 gece konaklama koşuluyla bin ile 19 bin 999 turist için kişi başına 50 Euro; 20 bin ile 29 bin 999 arası turist için kişi başına 60 Euro ve 30 bin ile üzerinde turist taşınması halinde 70 Euro ödenecek.

Tarifeli uçuşlarda da Ercan’dan gelecek ve Otelciler Birliği üyesi ve Oteller Encümeni tarafından belgelendirilen tesislerde konaklatılacak her turist için en az beş gece konaklamalarda kişi başı 50 Euro, en az 6 gece için 60 Euro ve en az 7 gece için de 70 Euro teşvik verilecek.

Karara göre, özel ilgi ve spor grupları için de 50 veya 60 Euroluk; kapalı gruplar için de 12 ile 27 Euroluk destekler öngörülüyor.

Deniz yoluyla taşınacak turistlerin de yine aynı koşullarda otellerde konaklaması halinde, 5, 6 ve 7 gecelik konaklamalarda turist başına sırasıyla 50, 60 ve 70 Euro teşvik verilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan teşviklendirme Esasları kararında detaylar da yer alıyor.