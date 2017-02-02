9 bin TL’lik zarar var

Ömer Dursun, işten atıldığı için bunalıma girdiği gerekçesiyle iş yerinin aydınlatma lambalarını kırdı ve civardaki 9 araca zarar verdi

Devrim DEMİR

Girne’de alkol tesiri altında bir işyerine ait 5 aydınlatma lambasını kıran ve civardaki 9 araca zarar veren Ömer Dursun, olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada polisler tarafından suçüstü tutuklandı.

Ülkede çalışma izinli olarak bulunan Dursun’un çalışma izninin 5 Ocak tarihinde sona erdiği öğrenilirken, Dursun işlediği suçları alkol tesiri altında işlediğini itiraf etti.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, dün teminat talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Ömer Dursun’un davaları görüşülünceye kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

9 bin TL’lik zarar verdi

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının önceki gün işten atıldığı ve bunalıma girdiği gerekçesi ile alkol tesiri altında olduğu sırada Girne’de bir işyerine ait 5 aydınlatma lambasını taş atıp kırdıktan sonra civardaki 9 araca zarar verdiğini söyledi.

Polis, araçların farlarını kıran zanlının 9 bin TL’ye yakın zarar meydana getirdiğini ifade etti.

Dursun’un aynı gün kaçarken olay mahallinde yakalandığını kaydeden polis, zanlının ikamet izninin 5 Ocak tarihinde sonlandığını açıkladı.

Zanlı Ömer Dursun aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının yargılanıncaya cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.