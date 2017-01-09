74. Altın Küre ödüllerine La La Land damgası

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Crown

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi):Olivia Colman, The Night Manager