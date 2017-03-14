7 sene sonra komadan uyandı ve kızıyla tanıştı

Doğum sırasında komaya giren Sırbistanlı kadın, tam 7 yıl sonra uyanarak doktorları şaşırttı.
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Sırbistanlı Danijela Kovaceviç, tam 7 yıl sonra komadan uyanarak, kızı Marija ile tanıştı.
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Danijela Kovaceviç, 2009 yılında doğum esnasında, ölümcül kan zehirlenmesi yaşayarak bilinci kapanmıştı.
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Doktorlar, bu ilerlemenin, beyin hücresi fonksiyonlarını uyaran geniş fiziksel ve konuşma terapisinin bir sonucu olduğunu aktardı.
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Tedaviye ilişkin sonraki süreçlerde, Pforzheim’da bulunan bir Alman rehabilitasyon kliniğindeki doktorlar ise Danijela Kovaceviç’in konuşmaları ve hareketlerini takip edebileceklerini söyledi.
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Danijela Kovaceviç’in ailesi ise tedavi masraflarının çok fazla olduğunu belirterek bir yardım kampanyası düzenlenmesini istiyor.
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Aile tedavinin devam etmesi için 50 bin euroya ihtiyaç duyduklarını aktardı. Danijela Kovaceviç’in Sırbistan’da komadan uyanan ilk kişi olarak belirtiliyor.
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