7 adet seyyar radar devreye giriyor

Yeni alınan 7 adet seyyar radar cihazı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda düzenlenen törenle polis teşkilatına teslim edildi.

Teslim töreninde, radarların tanıtımı da yapıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Bakanlığın, trafiğin iyileştirilmesi adına, Polis Genel Müdürlüğü ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde 10 maddelik uygulama sahası belirlediğini söyledi.

10 maddelik tedbirin bir kısmının bir ay içerisinde geriye kalanının ise 3 ay içerisinde hayata geçeceğini kaydeden Dürüst, Polis teşkilatının bu konuda duyarlı bir şekilde hizmet verdiğinin altını çizdi.

Bakan Dürüst, 10 maddeden birinin 350 bin euro tutarındaki seyyar radar sistemi olduğunu kaydederek, cihaz ile ilgili hazırlıkların tamamlanmasının ardından cihazın en kısa sürede devreye gireceğini söyledi.

Bakanlığın, trafik konusuna daha ciddi eğilerek, istişare halinde her türlü ciddi adımı atacağını vurgulayan Dürüst, yarın da trafik ile ilgili 4 maddelik tüzük konusunda açıklama yapılacağını kaydetti.

Polis Trafik Müdürü Ahmet Beşerler de, cihazın sürat konusunda aşırı etkili olacağını vurgulayarak, cihaz konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Polis araçlarına yerleştirilecek seyyar radar cihazlarıyla, seyahat halinde ve değilken, tek şerit ve çift şeritte, her türlü aracın her türlü bilgisine ulaşabilecek.