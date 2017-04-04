63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikayesi

2. Dünya Savaşı gazilerinden olan Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu! Üstelik ameliyatlı ve hormon tedavili… Üstelik 63 yıllık da evliydi.

Adını Patricia olarak değiştirdi

İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Bu değişimi “Kendimi hep kadın gibi hessediyordum, ancak herkesten çekindiğim için bir şey yapamıyor kimseye anlatamıyordum” diyerek anlattı. Söylediğine göre 3 yaşından beri kendini kız gibi hissediyormuş.

En sevdiği şey makyaj yapmak

Karısıyla evli olduğu 63 yıl boyunca evde yalnız kaldığında karısının takılarını takıp, elbiselerini giyiyormuş. Aynanın karşısında oje sürüp makyaj yaptıktan sonra karısı görmeden siliyormuş. Bu kararının gecikmesindeki en büyük etken ise insanların vereceği tepkilerden korkmasıymış.

Tek hayali kadın olmakmış

Anlattığına göre annesiyle birlikte çok küçükkten ilk defa sinemaya gittiğinde bu Peter Pan’ın ilk yayınlanan filmlerinden birisiymiş. O filmi izlerken Peter Pan’daki peri sahnelerinden birinde bir sihirli değnek görüyor ve bu değneğin kendisine değip bir kız çocuğu olması için dua ettiğini anlatmış.

Askerdeyken zorlansa da asla mutsuz olmamış

20 yaşında orduya katılan Peter çok zorlansa da hiçbir zaman mutsuz bir hayat yaşamak istememiş. Toplum ve ailesinin düşüncelerinden korktuğu için de 21 yaşında evlenmiş…

Kaynak: mirror, telegraph