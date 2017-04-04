En Üst

04 Nisan 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Dünya

63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikayesi

Tarih:
Bir yorum bırakın
42 Görüntüleme
63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikayesi
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

2. Dünya Savaşı gazilerinden olan Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu! Üstelik ameliyatlı ve hormon tedavili… Üstelik 63 yıllık da evliydi.

Adını Patricia olarak değiştirdi

İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Bu değişimi “Kendimi hep kadın gibi hessediyordum, ancak herkesten çekindiğim için bir şey yapamıyor kimseye anlatamıyordum” diyerek anlattı. Söylediğine göre 3 yaşından beri kendini kız gibi hissediyormuş.

En sevdiği şey makyaj yapmak

Karısıyla evli olduğu 63 yıl boyunca evde yalnız kaldığında karısının takılarını takıp, elbiselerini giyiyormuş. Aynanın karşısında oje sürüp makyaj yaptıktan sonra karısı görmeden siliyormuş. Bu kararının gecikmesindeki en büyük etken ise insanların vereceği tepkilerden korkmasıymış.

Tek hayali kadın olmakmış

Anlattığına göre annesiyle birlikte çok küçükkten ilk defa sinemaya gittiğinde bu Peter Pan’ın ilk yayınlanan filmlerinden birisiymiş. O filmi izlerken Peter Pan’daki peri sahnelerinden birinde bir sihirli değnek görüyor ve bu değneğin kendisine değip bir kız çocuğu olması için dua ettiğini anlatmış.

Askerdeyken zorlansa da asla mutsuz olmamış

20 yaşında orduya katılan Peter çok zorlansa da hiçbir zaman mutsuz bir hayat yaşamak istememiş. Toplum ve ailesinin düşüncelerinden korktuğu için de 21 yaşında evlenmiş…

Kaynak: mirror, telegraph

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King