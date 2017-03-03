6 ay hapse mahkum edildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 5 yıl önce uyuşturucu suçundan yakalanan Arif Doğan aleyhindeki kararını dün açıkladı

Nadire BAHADİ

Lefkoşa’da 2011 yılında K.P’ye uyuşturucu sattığı gerekçesi ile tutuklanan Arif Doğan dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye 7 buçuk gram uyuşturucu madde ithal eden ve üniversite öğrencisi K.P’ye 1 gram uyuşturucu satan sanık Doğan aleyhindeki 3 davadan suçlu bulunarak 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Yargıcı Gökhan Asafoğlu olayın 2011 yılında meydana gelmesine rağmen İddia Makamı’nın kamu çalışanı sanık Arif Doğan’a davayı 2016 yılında tebliğ edilebilmesine bir anlam veremediklerini açıkladı.

Arif Doğan ile birlikte Doğan’dan 100 TL karşılığında 1 gram uyuşturucu madde alan K.P.’de 1 yıl Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandı.

Polis, K.P.’den sanık Doğan’a ulaştı

İddia Makamı’nın mahkemede aktardığı olgulara göre, 2011 yılında trafikte gerçekleştirilen polis kontrolleri sırasında K.P’nin aracında 1 gram hint keneviri bulundu. K.P.’nin polis sorgusu sırasında söz konusu uyuşturucu maddeyi sanık Arif Doğan’dan aldığını itiraf etmesi üzerine Doğan’da tutuklandı. Polisin yürüttüğü soruşturmada K.P.’nin Arif Doğan’dan uyuşturucu madde istemesi üzerine sanık Doğan’ın Güney’den 150 Euro karşılığında 7 buçuk hint keneviri ithal ettiği ve söz konusu uyuşturucu maddeden 1 gramını tartarak 100 TL karşılığında sanık K.P’ye sattığı ortaya çıktı.