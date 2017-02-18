510 bin TL’lik teminatı karşılayamadı

Ocak ayında “ailesi Kıbrıs’ta” gerekçesiyle hakkındaki ihraç kararı kaldırılan ve önceki gün kokain ile suçüstü tutuklanan Savaş Boybay, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin 14 Şubat tarihinde Girne Baldöken araç park yerinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutukladığı Savaş Boybay aleyhindeki soruşturması tamamlandı.

Boybay, KKTC’de 2014 yılında “Dükkân açma”, “hırsızlık”, 2015 yılının Ocak ayında ise “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçunu işlemiş,2014 yılında ülkeden ihraç edilmiş, sahte kimlikle yeniden ülkeye gelerek 2015 yılında başka suçlardan yakalanmıştı.

Kokain “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklanan Savaş Boybay, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er Bin TL’lik kefalet senedi, 300 Bin TL şahsi kefalet ve 10 Bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.

Boybay, mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremedi.

Kokain’i 200 TL’ye aldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlının kokain “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının Girne’de Baldöken araç park yeri içerisinde gerçekleştirilen operasyonda polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulundurduğu şeffaf naylonu atarak kaçmak istediğini anımsattı.

Zor, zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını tasarrufunda bulunan streç filime sarılı şeffaf naylon içinde 3 gram kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Soruşturma memuru, zanlıdan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu madde kokaini, Şubat ayında 200 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti.

2 ay cezaevine gönderildi

Polis memuru Mustafa Zor, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, Boybay’ın KKTC’de birçok suç işlediğine ve ihraç edilip, 2015 yılında yeniden KKTC’ye gelerek suç işlediğine vurgu yaptı.

Zor, zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.