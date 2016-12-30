5 yıl hapis yatacak

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 716 adet MDMA türü uyuşturucu hapla yakalanan Doğan Turgut’la ilgili oy çokluğuyla alınan kararı açıkladı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, şubat ayında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından Gönyeli Yenikent Burç Sokak’ta 5 ayrı poşette toplam 716 adet MDMA türü uyuşturucu haplarla suçüstü yakalanan Doğan Turgut hakkındaki kararını dün açıkladı.

Mahkeme “Uyuşturucu tasarruf” suçundan 10 aydır Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Doğan Turgut’u 5 yıl hapislik cezasına mahkûm etti.

Ömer Güran başkanlığında, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğullarından oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararını Mahkeme Başkanı Ömer Güran okudu.

Suçüstü yakalanmıştı

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Ömer Güran, sanığın uyuşturucu suçunu geçtiğimiz şubat ayında işlediğini anımsattı.

Sanığın Gönyeli Yenikent Burç Sokak’ta elindeki poşetlerle şüpheli görüldüğünü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Hapların en zehirlisi extacy

Başkan Ömer Güran, ciddi suçlar arasında yer alan uyuşturucu suçlarının küçücük ülkemizde salgın bir hastalık gibi yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Mahkemelere bu tür suçlar karşısında büyük görevler düştüğünü belirten Güran, verilecek olan cezaların sanığa ve bu suçu işlemek isteyenlere ibret verici olması gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu suçlarının artması ile ilgili toplumun giderek sağlık ve psikolojik yönden bozulduğunun altını çizen Ömer Güran, uyuşturucu maddelerin en zehirlisinden biri olan extacy hapın görüşülen davada yer aldığını söyledi.

Kararda uyuşturucu miktarına dikkat çekildi

Ömer Güran, sanığın işlemiş olduğu “Uyuşturucu tasarruf” suçlarının oldukça ciddi ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu kaydetti.

Güran, Doğan Turgut’un tasarrufunda bulunan hapların abartılı olduğuna vurgu yaparak verilen kararda miktarın dikkate alındığını belirtti.

Yasa koyucular 18 yıla kadar hapislik öngörüyor

Mahkeme Başkanı, sanığa ceza takdir ederken kişisel durumunun etraflıca izlendiğini söyleyen Güran, “Uyuşturucu suçları her türlü suça bir basamak yol göstermekte. Artarak mahkemelerin gündeminde geniş yer tutan bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmeye devam edecektir. Yasa koyucularda bu tür suçlarda 18 yıla kadar hapislik öngörülmekte” dedi.

“En adil olan hürriyetini bağlayıcı ceza”

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ömer Güran tarafından okunan kararda sanık Doğan Turgut’u 5 yıl hapis cezasına mahkûm ettiğini duyurdu.