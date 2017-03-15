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15 Mart 2017

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‘5 saniye kuralı’na bilimsel destek

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‘5 saniye kuralı’na bilimsel destek
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İngiliz bilim insanı Anthony Hilton, bazı durumlarda, birkaç saniyeliğine yerde kalan yiyeceklerin bakteri kapması olasılığının oldukça az olduğunu belirtti.

Yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenebileceğini belirten ve halk arasında ‘5 saniye kuralı’ olarak da bilinen teoriye bilimsel destek geldi.

İngiltere’deki Aston Üniversitesi akademisyeni Profesör Anthony Hilton, Birmingham’da katıldığı bir panelde konu ile ilgili ilginç bilgiler paylaştı.

Yiyeceklerin yere düştükten sonra kirlenmeyeceğinin garantisinin olmadığının altını çizen Profesör Anthony Hilton’a göre, bazı durumlarda, birkaç saniyeliğine yerde kalan yiyeceklerin bakteri kapması olasılığının oldukça az olduğunu belirtti.

Yiyeceklerin yere düştükten sonra bakteri kapma olasılığının yiyeceği türü ve zemine göre değişkenlik gösterdiğini de anımsatan Hilton’ın açıklamasını “5 saniye kuralı” doğrulandı olarak yorumlayanların sayısı az değil.

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de 2 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, yere yiyecek düşüren her 100 kişiden 79’unun düşen yiyeceği yediğini ortaya koymuştu

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