5 saatlik doğum günü kutlaması

Geçtiğimiz Cumartesi günü Cratos Premium Hotel’in Balo salonunda dillere destan bir doğum günü partisi verildi.

Cratos Premium Hotel Yönetim Kurulu Başkan’ı Murat Bozoğlu’nun oğlu Hüseyin Bozoğlu’nun 10. yaşını kutladığı güne yaklaşık 150 davetli kişi katıldı.

Doğum gününe özel hazırlanan “Clash Royale” konsepti Cratos Premium Hotel ekibi tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, salon konsept ve doğum günü çocuğuna özel tasarlanmıştı. Katılan tüm davetliler Balo salonunda çok renkli birbirinden özel konseptler ile Tanya Bozoğlu ve Murat Bozoğlu tarafından karşılanırken her davetliye özel hediyeler verildi. Dogum gününde Adanın tanınmış simalarından Sehnaz Cehreli Shefik,Fatoş Ünal,Burcu Basay Karakaya,Selin Candemir,Fatoş Kaynakkan Tanya Bozoğlunu yalnız bırakmadı.

Hüseyin Bozoğlu arkadaşlarıya eğlendi

10. yaşına merhaba diyen Hüseyin Bozoğlu doğum gününü arkadaşları ve ailesi ile birlikte kutlarken sevinci ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Programın sunuculuğunu Oytun Andaş esprili ve sıcak tavırlarıyla üstlenirken, davetliler ve çocuklar için hazırlanmış birbirinden renkli showlar sergilendi.

İnteraktif showlarla çocukların iletişimini ve eğlencesini bir araya getiren Sihirbazlık gösterileri ve Robot şovlar doğum gününe damgasını vurdu. Yaklaşık 5 saat süren doğum gününde çocuklar müthiş eğlendi. Program sonunda Hüseyin Bozoglu’nun doğum günü pastası tüm arkadaşları ve robotlar tarafından eşsiz bir Show ile kesildi .. Özel menü ve sunumlarıyla harika bir doğum günü partisine ev sahipliği yapan Cratos Premium Hotel göz kamaştırıcı bir doğum gününe daha ev sahipliği yaptı.