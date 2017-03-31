5 Nisan’da kimlik kartı başvurusu alınmayacak

İçişleri Bakanlığı, Elektronik kimlik kartı başvuru sisteminin 5 Nisan tarihinde bakıma alınacağını bu nedenle de kimlik kartı başvurusu alınmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bakım nedeniyle 5 Nisan Çarşamba günü, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü, KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve tüm kaymakamlıklarda kimlik kartı başvurusu alınması mümkün olmayacak.

Bu nedenle, vatandaşların yukarıda belirtilen tarihi göz önünde bulundurarak kimlik kartı işlemlerini yapmaları istendi.