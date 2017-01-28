5 gün daha tutuklu kalacak

Şehrin göbeğinde taksi şoförü Osman Yıldırım’ı bıçakla kasığından yaraladığı gerekçesi ile tutuklu bulunan “Zaza” lakaplı Ali Hıdır Torun’un tutukluluk süresi uzatıldı

Nadire BAHADİ

Mağusa’da 23 Ocak tarihinde 39 yaşındaki taksi şoförü Osman Yıldırım’ı kaldırım üzerinde bıçakla kasığından yaraladığı gerekçesi ile tutuklanan Ali Hıdır Torun tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Polis yürütülen soruşturma çerçevesinde olay gecesi zanlı Torun’un kullanımında bulunan kiralık araç içerisinde Osman Yıldırım’a ait olduğu düşünülen kan lekelerine rastladı. Olayda kullanılan suç aleti henüz bulunamazken, mahkeme “Adam yaralama” suçlaması ile aleyhinde soruşturma yürütülen Ali Hıdır Torun’un 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlının aracında kan lekesi bulundu

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu, Osman Yıldırım’ın 23 Ocak tarihinde saat 23:30’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Kokoreççim” isimli iş yeri önünde alacak verecek meselesi yüzünden, henüz tespit edilemeyen kesici veya delici bir alet ile sol kasık kısmından yaralandığını anımsattı. Yıldırım’ın şikayeti üzerine tutuklanan Torun aleyhinde yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlının olay gecesi kullanımında bulunan kiralık araç içerisinde Yıldırım’a ait olduğu düşünülen kan lekelerinin bulunduğunu söyleyen Çangaroğlu, söz konusu kiralık aracın GPS dökümlerinin incelendiğini ve zanlının kullandığı güzergah üzerindeki kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Ali Hıdır Torun’a ait el konulan 2 adet cep telefonunun dökümlerinin beklendiğini söyleyen Çangaroğlu, zanlının olay saatinden sonra kimlerle görüştüğünün tespit edilerek o şahısların ifadelerine başvurulacağını kaydetti. Torun aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Çangaroğlu, zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme Savcı Serhan Bundak’ın 8 gün tutukluluk talebini 5 gün ile sınırlandırırken, mahkeme talebe itiraz olmamasını göz önünde bulundurarak Ali Hıdır Torun’un 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.