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05 Mayıs 2017

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49 kişinin öldürüldüğü eşcinsel kulübü müze oluyor

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49 kişinin öldürüldüğü eşcinsel kulübü müze oluyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde geçen yıl düzenlenen bir saldırıda 49 kişinin öldürüldüğü eşcinsel kulübünün müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

Orlando kentindeki Pulse adlı gece kulübünün sahibi Barbara Poma, eşcinsellere kalıcı destek vermesinin vaktinin geldiğini söyledi.

Poma’nın kurduğu vakıf ayrıca ABD’de eşcinsellere burslar da dağıtacak.

Ölenlerin çoğunun Porto Rikolu olduğu saldırı, 29 yaşındaki Afganistan kökenli Amerikan vatandaşı Omar Mateen tarafından düzenlenmişti.

Omar Mateen saldırı öncesi 911 acil yardım hattını aramış ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne biat ettiğini açıklamıştı.

Omar Mateen

Bazı kişileri rehin de alan Mateen saldırı sonrası girdiği çatışmada polis tarafından öldürülmüştü.

Orlando’daki saldırı, ABD’de 11 Eylül saldırılarından sonra en fazla kişinin hayatını kaybettiği eylemdi.

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