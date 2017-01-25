4000 yıllık mumya yeni yüzüne kavuştu

Mısır’ın Eski Krallık dönemine ait olup hakkında en çok araştımanın yapıldığı mumyalarından biri olan 2. Idu yeni yüzüne kavuştu. Almanya’nın Hildesheim kentinde bulunan Roma Pelizaeus Müzesi’nin en değerli parçalarından olan mumya en son teknikler kullanılarak yeniden yapılmış yüzüyle ziyaretçilerle buluştu.