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09 Mayıs 2017

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Kıbrıs

40 bin TL’yi zimmetine geçirdi

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40 bin TL’yi zimmetine geçirdi
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  B.G bir marketin pos cihazına kontör yüklemek için aldığı paradan yaklaşık 40 bin TL’sini zimmetine geçirdi

GSM  telefon şirketi bayisinde  satış sorumlusu olarak çalışan bir kişi,  bir marketin pos cihazına kontör yüklemek için aldığı paradan yaklaşık 40 bin TL’sini zimmetine geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, mart ayında meydana gelen olayda,  B.G.(E-31), Alsancak’ ta faaliyet gösteren “İleli” isimli market işletmecisinden pos cihazına kontör yüklemek maksadıyla 62 bin 149 TL tutarında ödeme almasına rağmen, İleli markete ait pos cihazına 21 bin 701 TL 30 Krş’luk   kontör yüklemesi yapmak suretiyle 40 bin 447 TL 70 Kuruşu  sahtekarlıkla temin etti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

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