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05 Mayıs 2017

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4 yeni Game of Thrones dizisi geliyor

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4 yeni Game of Thrones dizisi geliyor
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Sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones’ta (Taht Oyunları) heyecan verici gelişmeler gündemde. Geçen sene de gündeme gelen spin-off projesi ğerçek oldu. HBO, reyting rekorları kıran Game of Thrones evrenini genişletmek üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.

  • Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un (Taht Oyunları) 7. sezon için geri sayımın başladığı şu günlerde dizi ile ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor.
  • Geçmiş sezonların aksine bu yıl yaz aylarında (16 Temmuz) izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones, geriye kalan 13 bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıracak.
  • Sezon arasında bile yerine izleyecek yeni dizi bulamayan Game of Thrones hayranlarının “8. sezonun ardından ne yapacağız?” endişesini giderecek bir açıklama geldi.
  • The Guardian’ın haberine göre; HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.

  • Dizi hayranlarını oldukça heyecanlandıran bir gelişme niteliğinde olan bu durum karşısında HBO, şimdiden yapım çalışmalarına başladı.

  • Çekilecek olan 4 spin-off dizisinin, George R.R. Martin’le ayrı ayrı çalışacak olan senarist ekibini oluşturdu.
  • Buna göre Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Stardust, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) 4 spin-off dizisinin senaryosunu kaleme alacaklar.
  • Game of Thrones’un yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff ikilisinin destek vereceği bu 4 projenin ne zaman yayınlanacağı ya da hangi karakterleri odak noktasına alacağı henüz belli değil.
  • Öte yandan çekilecek olan bu projelerin, dizinin geçmiş evrenine ışık tutması da önemli bir detay olarak göze çarpıyor.

  • Spin-off ne demek?

    Spin-off çok tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek anlamına geliyor.

  • Game of Thrones dizisinin yaratıcıları daha önce dizi final yaptığında, sevilen karakterlerden biriyle spin-off fikrine sıcak baktıklarını açıklamıştı. Ancak 4 spin-off müjdesi dizinin hayranlarını en az yeni sezon kadar sevindirdi.

 

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