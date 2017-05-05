4 yeni Game of Thrones dizisi geliyor

Sekizinci sezonuyla sona erecek olan Game Of Thrones’ta (Taht Oyunları) heyecan verici gelişmeler gündemde. Geçen sene de gündeme gelen spin-off projesi ğerçek oldu. HBO, reyting rekorları kıran Game of Thrones evrenini genişletmek üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.
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Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un (Taht Oyunları) 7. sezon için geri sayımın başladığı şu günlerde dizi ile ilgili her gün yeni bir haber çıkıyor.
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Geçmiş sezonların aksine bu yıl yaz aylarında (16 Temmuz) izleyici karşısına çıkacak olan Game of Thrones, geriye kalan 13 bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıracak.
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Sezon arasında bile yerine izleyecek yeni dizi bulamayan Game of Thrones hayranlarının “8. sezonun ardından ne yapacağız?” endişesini giderecek bir açıklama geldi.
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The Guardian’ın haberine göre; HBO, Game of Thrones’un geçmiş evrenine ışık tutmak ve dizideki karakterlerin kendilerine özgü hikayelerini anlatmak üzere 4 farklı spin-off dizisini izleyiciyle buluşturacak.
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Dizi hayranlarını oldukça heyecanlandıran bir gelişme niteliğinde olan bu durum karşısında HBO, şimdiden yapım çalışmalarına başladı.
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Çekilecek olan 4 spin-off dizisinin, George R.R. Martin’le ayrı ayrı çalışacak olan senarist ekibini oluşturdu.
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Buna göre Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Stardust, Kingsman: The Secret Service), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) 4 spin-off dizisinin senaryosunu kaleme alacaklar.
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Game of Thrones’un yaratıcıları Dan Weiss ve David Benioff ikilisinin destek vereceği bu 4 projenin ne zaman yayınlanacağı ya da hangi karakterleri odak noktasına alacağı henüz belli değil.
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Öte yandan çekilecek olan bu projelerin, dizinin geçmiş evrenine ışık tutması da önemli bir detay olarak göze çarpıyor.
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Spin-off ne demek?
Spin-off çok tutulan bir dizinin karakteriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek anlamına geliyor.
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Game of Thrones dizisinin yaratıcıları daha önce dizi final yaptığında, sevilen karakterlerden biriyle spin-off fikrine sıcak baktıklarını açıklamıştı. Ancak 4 spin-off müjdesi dizinin hayranlarını en az yeni sezon kadar sevindirdi.
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