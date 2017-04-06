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06 Nisan 2017

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Kıbrıs

4 Kıbrıslı Rum’un kalıntıları bulundu

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4 Kıbrıslı Rum’un kalıntıları bulundu
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Kayıp Kişileri Araştırma Komitesi (KKAK) Kıbrıs Rum üyesi Nestoras Nestoros, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Galatya (Mehmetçik)  gölünün kuzeyinde, dört kayıp Kıbrıslı Ruma ait olduğuna inanılan kemikler bulunduğunu ve bu sayının artması olasılığı olduğunu açıkladı. Nestoros, bu bulgulara, dairesinin, Kıbrıs Türk Kayıp Kişiler, Araştırma Komitesi üyesi Gülden Plümer`in dairesiyle işbirliği içinde ulaşılmaya başarıldığını vurguladı.

Nestoros, geçmişte söz konusu alanda kazılar yapıldığını, kemikler bulunduğunu ancak başka gömü alanları konusunda da başka bilgiler olduğunu söyledi. “Elimze ulaşan bu bilgileri birlikte değerlendirerek ve yeniden modern teknolojiler kullanarak, bu başarılı sonuca ulaştık” dedi.

Nestoros, kazıların, KKAK tarafından, söz konusu alanda devam edeceğini, gömü alanının araştırılacağını ve aynı zamanda kemiklerin de topraktan çıkarılmaya başlanacağını açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı

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