36 ülkede ‘Hayır’ 17 ülkede ‘Evet

YURTDIŞI seçmenlerin yüzde 59.09’u referandumda ‘Evet’, yüzde 40.9’u ‘Hayır’ oyu verdi.

Seçmenlerin oy kullandığı 36 ülkede ‘Hayır’, 17 ülkede ise ‘Evet’ ağırlıklı sonuçlar alındı.

– Almanya’da yaşayan 1 milyon 430 bin 132 seçmenin yüzde 46’sı sandık başına gitti. Sandığa giden seçmenden yüzde 63.07’si ‘Evet’, yüzde 36.93’ü ‘Hayır’ oyu kullandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etme kararına tepki gösteren, gurbetçilere sert müdahalesi ile gündeme gelen Hollanda’da yaşayan seçmenin yüzde 46.83’ü sandık başına gitti. Yüzde 70.94’ü ‘Evet’ t-ercihinde bulundu.

– EVETÇİ AVRUPALILAR: Fransa, Danimarka, Norveç, Avusturya, Belçika, Lüksemburg’da yaşayan seçmenlerin tercihi ‘Evet’ yönünde oldu.

HAYIRCI AVRUPALILAR: İsveç, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İrlanda, İspanya, İtalya, Polonya’dan ‘Hayır’ oyları çoğunlukta geldi. Rusya ve Ukrayna’dan da ‘Hayır’ oyları çıktı.

AZERBAYCAN’DA HAYIR: Azerbaycan’da yaşayan seçmenin yüzde 38.31’i ‘Evet’, yüzde 61.69 ise ‘Hayır’ oyunu kullandı. KKTC’de seçmenin yüzde 45.18’i ‘Evet’, yüzde 54.82’si ‘Hayır’ oyu verdi.

LÜBNAN’DA REKOR OY: Lübnan’da, seçmenlerin yüzde 93.88’i ‘Evet’ oyu verdi. Kuzey Irak’ta Erbil’de yaşayan seçmenin tercihi de yüzde 64.44 ‘Hayır’ yönünde oldu.

ABD ‘HAYIR’ DEDİ: ABD’de yaşayan gurbetçilerin yüzde 32.92’si sandık başına gitti. Yüzde 16.20 ‘Evet’ oyu, yüzde 83.80 ise ‘Hayır’ oyu çıktı.