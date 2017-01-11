3 yıl hapis yatacak

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Nergisli-İnönü kavşağında uyuşturucu ile yakalanan Eylem Yılkan’ı kullanacağından fazla uyuşturucu bulundurmaktan suçlu buldu

Nadire BAHADİ

Nergisli-İnönü yol kavşağında 2015 yılı Eylül ayında Narkotik ekiplerin aldığı bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda otobüs durağına 302 gr 700 mg sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bıraktığı tespit edilen ve aracında 241 mg sentetik cannabionoid ile 2 gr 452 mg hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan sanık Eylem Yılkan’ın yargı süreci tamamlandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” davalarından Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak suçlu bulunan sanık Yılkan, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Esendağlı: Uyuşturucu maddeler toplum sağlığını tehdit ediyor

16 aydan beri hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunan ve yargılanmayı bekleyen sanık Eylem Yılkan hakkındaki kararı Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı okudu. Sanık Eylem Yılkan’ı hakkında getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiğini açıklayan Esendağlı, uyuşturucu suçlarının son zamanlarda ciddi yaygınlık gösteren suçlar arasında olduğuna dikkati çekti.

Eylem Yılkan’ın tasarrufunda toplamda 302 gr 941 mg Sentetik Cannabionoid ile 2 gr 452 mg Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsatan Esendağlı, bu miktarın kişisel kullanıma mahsus miktarın çok üstünde olduğunu kaydetti. Esendağlı, sanığa verilecek en adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğu kanaatine vardıklarını belirterek, sanığı aleyhine getirilen davalardan 3 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.