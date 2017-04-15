3 yeni Huawei MateBook modeli geliyor!

Son yıllarda önemli bir çıkış yakalayan Huawei, akıllı telefon pazarında en çok sevkiyat gerçekleştiren 3. Firma konumuna yükselmişti. Fakat kendini bu pazarla sınırlamak istemeyen teknoloji devi, geçtiğimiz sene Huawei Matebook isimli 2’si 1 arada PC modelini satışa sunmuş ve hayli de başarılı olmuştu.

Bu sektördeki devamlılığını sürdürmek isteyen Çinli üreticinin 3 yeni Matebooküzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, konu ile ilgili yaptığı bir açıklamada Huawei’nin geçtiğimiz seneki Matebook’un yenilenmiş versiyonu haricinde MateBook X ve MateBook D isimli 2 farklı model üzerinde daha çalıştığını iddia etti. Blass, cihazların kod adlarının ise Pascal, Bell ve Wattolduğunu dile getirdi.

Blass’ın iddiasına göre Pascal (diğer adıyla MateBook X) gücünü Intel Core i5işlemcisinden alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyecek olan cihazın 15 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. MateBook D’nin bu cihazdan tek farkı ise 12.5 inçlik ekranı olacak.

Kod adı Bell olan MateBook E ise 1. Nesil MateBook’un biraz güncellenmiş versiyonu olacak. Bu cihazın Intel Core M Cherry Trail CPU ve 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Yeni Huawei Matebook modellerinin, Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı ise netleşmiş değil.