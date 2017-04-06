3 Mayıs’ta görüşülecek

“Çocuğunun düşürülmesi için müdahaleye izin vermek” ve “hamileliğinin yasadışı sonlandırılmasına izin vermek” suçlarından 9 ay hapse mahkûm edilen Meliz Akçal’ın istinaf duruşması ertelendi

Devrim DEMİR

Ülke gündeminde büyük yara açan ve kamuoyunda infiale neden olan “Fetüs” davasında Mart ayı içinde Girne Ceza Mahkemesi’nde 7 Mart tarihinde, yargılanarak 9 ay hapse mahkûm edilen Meliz Akçal’ın avukatı Mustafa Asena mahkûmiyetin ardından Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Akçal’ın avukatı Asena ve Kıdemli Savcı Erdinç Akyener dün Yüksek Mahkeme Heyeti ile ön görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından, Yüksek Mahkeme Heyeti istinafla ilgili davanın 3 Mayıs’ta görüşülmesine kararlaştırıldı.

Akçal 2 numaralı fetüsün annesiydi

Girne’de geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana gelen yasa dışı kürtaj davasında gömülü bulunan 17-19 haftalık 2 numaralı fetüsün annesi Meliz Akçal Girne Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Akçal 25 Mart 2014 tarihinde işlediği ve 2016 yılında polisin soruşturması sonucu açığa çıkan olayda aleyhine getirilen “Kendi çocuğunun düşürülmesi için müdahaleye izin vermek” ve “ Hamileliğinin yasa dışı sonlandırılmasına müsaade etmek” davalarından suçlu bulunarak hapse mahkûm edildi.