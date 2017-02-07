3 koltuğa 5 aday var

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin bitmesine bir maç kala Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı liderliği devam ediyor

5 TAKIM PLAY-OFF KOVALIYOR: İlk dördün Play-Off’a kalacağı ligde 17’şer puanlı Lefke Avrupa Üniversitesi averajla ikinci Mapfree ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Koopspor, Girne Üniversitesi ve Mağusa Gelişim Akademisi de 16’şar puanla ilk dört için mücadele veriyor

BU HAFTA ZORLU MAÇLAR: Ligde bu akşam oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi-Koopspor ile 10 Şubat Cuma akşamı yapılacak Mapfree-Girne Üniversitesi karşılaşmaları Play-Off’u şekillendirecek

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin bitmesine bir maç kala Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı liderliği devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 12.haftası oynanacak ligde 11 galibiyet ve 1 yenilgi ile 23 puanla ilk sırada yer alarak Play-Off’a lider girmeyi garantiledi.

Play-Off’a kalmak zor

İlk dördün Play-Off’a kalacağı ligde 17’şer puanlı Lefke Avrupa Üniversitesi averajla ikinci Mapfree ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Koopspor, Girne Üniversitesi ve Mağusa Gelişim Akademisi de 16’şar puanla ilk dört için mücadele veriyor.

Bu akşam gözler Mağusa’da

Ligde bu akşam saat 19.00’da Mağusa Arena’da Mağusa Gelişim Akademisi-Koopspor karşılaşması oynanacak.

Mağusa Gelişim Akademisi ligde 16 puan ve averajla altıncı sırada yer alırken, aynı puanla dördüncü sıradaki Koopspor’la zorlu bir mücadele verecek.

Ligde 10 Şubat Cuma akşamı da Play-Off kovalayan Mapfree ile Girne Üniversitesi karşılaşacak.

Play-Off peşinde olan bir diğer takım Lefke Avrupa Üniversitesi ise yarın akşam son sıradaki Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanına çıkacak.

Yerlilerde Berk, yabancılarda Knight sayı lideri

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde sayı liderliğinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden iki oyuncu zirvede.

Yerli oyuncular arasında Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Berk ve yabancılarda da yine aynı takımdan Knight ilk sırada

Yerlilerde durum şöyle:

Berk LAÜ 193 sayı

Kercem Koopspor 188 sayı

Halil YDÜ 111 sayı

Doğukan Koopspor 110 sayı

Emre GAÜ 103 sayı

Erdal Mapfree 95 sayı

Yabancılarda durum da şu şekilde:

Knight LAÜ 384 sayı

Bedford MGA 356 sayı

Warner Mapfree 314 sayı

Kambala YDÜ 249 sayı

Büyük Erkekler Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 12 11 1 960 778 182 23

LAÜ 11 6 5 888 854 34 17

3.Mapfree 11 6 5 888 864 24 17

4.Koop 11 5 7 927 883 44 16

GÜ 11 5 6 882 843 39 16

6.MGA 11 5 6 810 832 -22 16

7.GAÜ 11 1 10 676 952 -276 12