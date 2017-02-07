07 Şubat 2017

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3 koltuğa 5 aday var

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3 koltuğa 5 aday var
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin  bitmesine bir maç kala Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı liderliği devam ediyor

 5 TAKIM PLAY-OFF KOVALIYOR: İlk dördün Play-Off’a kalacağı ligde 17’şer puanlı Lefke Avrupa Üniversitesi averajla ikinci Mapfree ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Koopspor, Girne Üniversitesi ve Mağusa Gelişim Akademisi de 16’şar puanla ilk dört için mücadele veriyor

 

BU HAFTA ZORLU MAÇLAR: Ligde bu akşam oynanacak Mağusa Gelişim Akademisi-Koopspor ile 10 Şubat Cuma akşamı yapılacak Mapfree-Girne Üniversitesi karşılaşmaları Play-Off’u şekillendirecek

 Tonguç KOTAK

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci devrenin  bitmesine bir maç kala Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı liderliği devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, 12.haftası oynanacak ligde 11 galibiyet ve 1 yenilgi ile 23 puanla ilk sırada yer alarak Play-Off’a lider girmeyi garantiledi.

 

Play-Off’a kalmak zor

İlk dördün Play-Off’a kalacağı ligde 17’şer puanlı Lefke Avrupa Üniversitesi averajla ikinci Mapfree ise averajla üçüncü sırada yer alıyor. Koopspor, Girne Üniversitesi ve Mağusa Gelişim Akademisi de 16’şar puanla ilk dört için mücadele veriyor.

 

Bu akşam gözler Mağusa’da

Ligde bu akşam saat 19.00’da Mağusa Arena’da Mağusa Gelişim Akademisi-Koopspor karşılaşması oynanacak.

Mağusa Gelişim Akademisi ligde 16 puan ve averajla altıncı sırada yer alırken, aynı puanla dördüncü sıradaki Koopspor’la zorlu bir mücadele verecek.

Ligde 10 Şubat Cuma akşamı da Play-Off kovalayan Mapfree ile Girne Üniversitesi karşılaşacak.

Play-Off peşinde olan bir diğer takım Lefke Avrupa Üniversitesi ise yarın akşam son sıradaki Girne Amerikan Üniversitesi deplasmanına çıkacak.

 

Yerlilerde Berk, yabancılarda Knight sayı lideri

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde sayı liderliğinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nden iki oyuncu zirvede.

Yerli oyuncular arasında Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Berk ve yabancılarda da yine aynı takımdan Knight ilk sırada

 

Yerlilerde durum şöyle:

Berk                       LAÜ                       193 sayı

Kercem                 Koopspor              188 sayı

Halil                       YDÜ                      111 sayı

Doğukan               Koopspor              110 sayı

Emre                      GAÜ                      103 sayı

Erdal                      Mapfree                               95 sayı

 

Yabancılarda durum da şu şekilde:

Knight                   LAÜ                       384 sayı

Bedford                                MGA                     356 sayı

Warner                  Mapfree                               314 sayı

Kambala              YDÜ                      249 sayı

 

Büyük Erkekler Ligi

Takımlar             O            G            M            AS          YS          AV          P

1.YDÜ                   12           11           1             960         778         182         23

  1. LAÜ 11 6             5             888         854         34           17

3.Mapfree            11           6             5             888         864         24           17

4.Koop                  11           5             7             927         883         44           16

  1. GÜ 11 5             6             882         843         39           16

6.MGA                  11           5             6             810         832       -22           16

7.GAÜ                   11           1             10           676         952      -276          12

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