3 isim daha belli oldu

Acun Ilıcalı Survivor 2017’de yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Programın hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlenen Acun Ilıcalı, Survivor yeni sezonunda yer alacak üç ismi daha duyurdu. Haberi Twitter sayfasından veren ünlü yapımcı, başarı temennisinde de bulunmayı ihmal etmedi. İşte, Survivor 2017 Ünlüler kadrosunde yer alacağı kesinleşen isimler!

Survivor yeni sezonuna dair yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sevilen programın yapımcısı Acun Ilıcalı, son dönemlerde olduğu gibi kadroda yer alacak ünlü isimleri sosyal medya hesabı üzerinden veriyor. Bugün yine o haberlerden biri geldi. Acun Ilıcalı Survivor’da yer alacak 3 ismi açıkladı. Haberi Twitter sayfasına yazdığı “Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz.” notuyla duyurdu.

Daha önce de Furkan Kızılay, İlhan Mansız ve Serhat Akın’ın Survivor 2017 kadrosunda yer alacağı açıklanmıştı. Böylece Survivor ünlüler takımındaki 6 yarışmacı belli oldu.