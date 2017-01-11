11 Ocak 2017

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3 günlük hava durumu

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3 günlük hava durumu
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen KKTC’de, yarın, Cuma ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor

 

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenen KKTC’de, yarın, Cuma ve Cumartesi günü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde, parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14-17 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar; periyodun ilk günü Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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Havadis Gazetesi

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