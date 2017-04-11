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11 Nisan 2017

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Minderde yıldızlar güreşti

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Minderde yıldızlar güreşti
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“Yıldızlar Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” tamamlandı

 

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 2017 Yıldızlar Güreş Ligi’ne ait “Ali Çerkez Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rıfat Şener Güreş Salonu’nda 32 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, 50 puan toplayan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 7 puanla Gayretköy ikinci, 5 puanla Korkuteli ise üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Volkan Avcı, Halil İbrahim Kurt, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlendi.

Düzenlenen ödül töreninde takımlara kupalarını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz takdim etti.

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