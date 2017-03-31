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31 Mart 2017

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Dünya bu bakışı konuşmuştu… Haber var!

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Dünya bu bakışı konuşmuştu… Haber var!
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İngiltere’de dört kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında kanlar içinde yatarken fotoğraflanan Melissa Cochran’dan haber geldi. Hastaneden fotoğrafları yayınlanan Cochran gülümserken görülüyor. Cochran’ın fotoğrafı Londra saldırısının sembollerinden biri olmuştu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşen saldırıda yaralanan ABD’li Melissa Cochran’ın hastane fotoğrafları yayınlandı. Saldırının ardından kanlar içinde yerde yatan kadının fotoğrafı saldırının sembollerinden biri olmuştu.

25’inci evlilik yıldönümlerini kutlamak için Londra’ya gelen çift, Westminster Köprüsü üstündeyken terörist Halit Mesud’un 122 kilometre hızla sürdüğü cip tarafından ezilmişti.

Dünya bu bakışı konuşmuştu... Haber var

Melissa Cochran’ın eşi Kurt Cochran saldırıda yaşamını kaybetti. 46 yaşındaki Melissa Cochran fotoğraflarda koltuk değnekleriyle hareket etmeye çalışırken görülüyor.

22 Mart’ta Londra’da gerçekeleşen saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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