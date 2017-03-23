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23 Mart 2017

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4 ayaklı ve 2 omurgalı doğan bebek şaşırttı!

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4 ayaklı ve 2 omurgalı doğan bebek şaşırttı!
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Fildişi Sahili, tıp tarihinde ender rastlanan vakalardan birine sahne oldu. İsmi açıklanmayan ancak “Dominique Chicago” adıyla anılan bir bebek, 4 ayaklı ve 2 omurgalı olarak dünyaya geldi.

Minik Chicago’nun dört ayaklı ve iki omurgalı şekilde doğmasının nedeni, doğmamış ikizinin uzuvlarını da taşımasıydı.

Dominique Chicago, altı saatlik ameliyatla doğmamış ikizinin uzuvlarından kurtuldu.

Habertürk’ün Daily Mail’in haberine dayanarak aktardığına göre, 10 aylık Dominique Chicago, beş cerrahın yer aldığı operasyonla vücudundaki ekstra uzuvlardan kurtuldu.

Şu an Chicago’da olan minik Dominique koruyucu aile yanında bulunuyor. Tamamen iyileştiğinde ailesinin yanına götürülecek.

Hastanedeki pediyatrik sinir cerrahı Dr. John Ruge, ikizlerin omurgada birleştiğini, Dominique’in durumunun son derece nadir olduğunu söyledi.

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