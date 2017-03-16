İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs’ın Paneli Yarın Akşam…

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs”ın, Kıbrıs sorununda yaşanılan tıkanıklığı aşmak ve Kıbrıs’ta federal bir çözüme destek vermek üzere gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında düzenlediği panel, yarın akşam saat 20.00’de Mağusa KÜKOM’da yapılıyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre; “Barışı ararken gazeteci kalabilmek” adlı panelin konuşmacıları Rally Papageorgiou ve Aysu Basri Akter olacak. Panelin moderatörlüğünü Okan Dağlı yapacak.