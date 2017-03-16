YKP, Karşılıklı Suçlamalardan Vazgeçilmesi Gerektiğini Belirtti

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dış İlişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Kıbrıs sorununun çözümünde masaya dönülmesini sağlamak için karşılıklı suçlamalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Durduran yaptığı yazılı açıklamada, ”onların amacı Enosis bizi azınlık yapmak isterler“ gibi söylemlerin iyi niyet taşımadığını, barış karşıtlarının işine yaradığını ileri sürdü.

Durduran, çözüm için uğraşanların hiç bir destek görmediklerini, eski devirde olmadığı kadar baskıya uğradıklarını iddia etti.

Durduran, Kıbrıs’ın dünyadan yalıtılmış olmadığını, birçok etkilendiği ilişki bulunduğu, bunlardan birinin de Türkiye olduğunu ifade etti.