Saner: 2012’den beri bin 12 kadın şiddete uğradı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, 2012 yılından bu yana bin 12 kadının şiddete uğrayarak yardım talebinde bulunduğunu, son bir yılda ise bakanlığın ihbar hattına 36 kadının yardım başvurusu yaptığını açıkladı.

Saner, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusuna ilişkin bakanlığın yatırım kaleminde 1 milyon TL’lik bir meblağ bulunduğunu, bu konuda kararlılıkla hareket edeceklerini söyledi.

Saner, bakanlığın perşembe ve cuma günü Girne Vuni Palace Hotel’de yer alacak“1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” hakkında bilgi vermek amacıyla Golden Tulip Hotel’de yemekli basın toplantısı düzenledi.

Bakan Saner, basın toplantısında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddeti önleme konusundaki kararlılıkları neticesinde çalıştayın ortaya çıktığını belirtti.

Bakanlığın kadına yönelik şiddete karşı etkin ve bilimsel mücadele verebilmek için harekete geçtiğini söyleyen Saner, bu konuda ulusal bir eylem planı belirlemek adına çalıştayın önemli olduğunu kaydetti.

“EVRENSEL BİR SORUN”

Kadına yönelik şiddetin, üçüncü dünya ülkelerinde yaşanan bir olay değil, evrensel bir sorun olduğunu belirten Saner, “Şiddet genel bir temel hak ve özgürlük ihlali ve önemli bir toplumsal sorun” dedi.

Saner, şiddetin sosyo-ekonomik ve eğitim durumu ne olursa olsun, kadınların ortak bir sorunu olduğuna işaret ederek, çalıştay kararları doğrultusunda etkili önlemler alma öncelikleri bulunduğunu belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin çalışmalarına da değinen Saner, mevzuat eksikliği nedeniyle dairenin görev yaparken zorlanmasına karşın özveri ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

“BEŞ ANA UNSUR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, çalıştayda beş ana unsurun tartışılacağını belirterek bunları şöyle sıraladı:

“Kadına yönelik ve ev içi şiddet konularında mevcut yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, uygulama ve yasalar arasındaki aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemelerin yapılması, kadına yönelik ve ev içi şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitliği konularında toplumsal farkındalığın sağlanması, şiddete uğrayan ya da risk altındaki kadına yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin etkin sunulması amacıyla kurum/kuruluş ve ilgili sektörler arası işbirliğinin sağlanması ve politika geliştirilmesi ile şiddete maruz kalan kadının toplumsal yaşamdaki rehabilitasyon süreci.”

Çalıştay sırası ve sonrasında görüşler doğrultusunda önleyici hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yol haritası saptanacağını vurgulayan Saner, tüm görüşlerin en ince ayrıntısına kadar değerlendirileceğini kaydetti.

Saner, konuyla ilgili tüm paydaşlarla yapılacak değerlendirmeden sonra bir eylem planı oluşturulacağını ifade etti.

“BİN 12 KİŞİ YARDIM TALEP ETTİ”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saner, çalıştayda elde edilecek sonuçları uygulamada kararlı olduklarını, şiddeti önlemek adına 1 milyon TL’lik bir meblağın yatırım kaleminde beklediğini belirtti.

Bir soru üzerine istatistiki bilgiler de veren Saner, şiddete uğrayıp destek almak için 2012 yılından bugüne toplam bin 12 kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Saner, son bir yılda ise bakanlığın ihbar hattına 36 kadının yardım başvurusu yaptığını açıkladı.

Polisle sıkı bir işbirliği içinde olduklarını, çalıştaya Polis Genel Müdürlüğü’nden de katılım olacağını söyleyen Saner, tüm kesimlerle birlikte konunun detaylı bir şekilde irdeleneceğini belirtti.

Yasal mevzuatla ilgili sorunlar olduğu belirlenirse Ceza Yasası’nda değişiklik yapılmasının da gündeme gelebileceğini kaydeden Saner, katılımın geniş olmasının sonuçların doğru değerlendirilerek uygulanması yönünde kendilerini cesaretlendirdiğini ifade etti.

“ŞİRKETE 2 BİN TL CEZA KESİLDİ”

Bir soru üzerine Geçitköy’de yaşanan trafik kazasına değinen Saner, ilgili şirkete 2 bin 20 TL ceza kesildiğini, çalışma izni ile ülkeye gelen kişilerin sadece müracaat ettiği alanda hizmet verebileceğini, farklı bir alanda hizmet veremeyeceğini söyledi.

Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin aileye ulaşarak, her türlü desteğin verileceğini söylediklerini belirten Saner, bunun basına farklı yansımasının hizmet veren personelin moral ve motivasyonunu etkilediğini ifade etti.

YILDA 50 BİN ÇALIŞMA İZNİ

Saner, yılda yaklaşık 50 bin çalışma izni verildiğini, bu izinlerin ağırlıklı olarak tarım, inşaat ve turizm sektörüne yönelik olduğunu kaydetti.

Saner, çalışma izinleri konusunda yeni uygulamaların gündemde olduğunu, buna yönelik açıklamaların ileriki günlerde yapılacağını da belirtti.