Atık yağ kaçakçılığına tutuklama

Askeri bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan atık yağ kaçıran S.G.(E-32) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün Akıncılar’da Tabahana Mevkiinde, S.G’nin (E-32), yönetimindeki araçla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’tan aldığı 12 varil atık yağı aynı yollardan KKTC’ye geçirdiği tespit edildi.

Bahse konu yağların bu sabah saat 07.30’da Balıkesir’de S.G’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı ve S.G’nin tutuklandığı belirtildi.