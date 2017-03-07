Denktaş: Pullarda hem Küçük hem Denktaş olacak

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün bir gazetede yer alan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün resminin, damga pullarından kaldırılacağına ilişkin haberin gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Gerek Maliye Bakanlığı, gerek hükümetimiz, gerekse kişi olarak ben Serdar Denktaş, yakın tarihimizin en önemli değerlerinden biri olan Sayın Dr. Fazıl Küçük’ün unutulması yönünde en ufak bir düşünceye sahip değiliz” dedi.

Serdar Denktaş, 2003 yılına kadar Dr. Küçük’ün resminin bulunduğu pullar basılmaktayken, 2003-2011 arası tamamen değişik ve farklı resimlerin kullanıldığı pulların basıldığını, 2011’den itibaren yeniden Dr. Küçük resimli damga pulları baskıda tutulduğunu ve halen tutulmaya devam edildiğini kaydetti.

PULLARDA HEM KÜÇÜK HEM DENKTAŞ OLACAK

Denktaş, son alınan kararla, damga pulları üzerinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da resimlerinin olmasının Bakanlığı tarafından önerildiğini ve hükümet tarafından da bu önerinin kabul edildiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş damga pullarının dağılımını şu şekilde verdi:

“10-20-25-40 ve 50 kuruşluk pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük resmi

1 liralık pullarda hem Toplum Lideri Dr. Küçük, hem Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ayrı ayrı resimleri

2 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük resmi.

3- 4-5 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın resmi

9 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük’ün resmi

10 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a ait resimler

10 buçuk liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük resmi

12 lira 10 kuruşluk pullarda Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş resmi

20 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş,

30 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük

50 liralık pullarda Toplum Lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş,

Henüz piyasaya çıkmamış, yakında piyasaya sürülecek olan yeni pulların üzerinde de kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın resmi bulunacak.”

Başbakan Yardımcısı Denktaş, “Tarihimize ve devlete sahip çıkan kişi, kurum ve hükümet olarak ne Dr. Fazıl Küçük, ne kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın unutulması veya halkımızın gönlünden çıkarılması gibi bir amacımız asla olamaz. ‘Hatalı’ diye addettiğimiz bu haberin kamuoyunda düzeltilmesi için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım” dedi.