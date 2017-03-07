07 Mart 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Akıncı:Kamran Aziz gönüllerde yaşamaya devam edecek

Tarih:
Bir yorum bırakın
10 Görüntüleme
Akıncı:Kamran Aziz gönüllerde yaşamaya devam edecek
Haber İçi Üst
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah yaşamını yitiren Kamran Aziz’in, besteleriyle her zaman dillerde ve gönüllerde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Akıncı, mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir ismi olan Kamran Aziz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrısım, Al Yemeni Mor Yemeni ve daha birçok bestesiyle her zaman dillerimizde ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecek olan Kamran Aziz’e Tanrı’dan rahmet, yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş3
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King