Akıncı:Kamran Aziz gönüllerde yaşamaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah yaşamını yitiren Kamran Aziz’in, besteleriyle her zaman dillerde ve gönüllerde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aziz’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Akıncı, mesajında, Kıbrıs Türk toplumunun önemli bir ismi olan Kamran Aziz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrısım, Al Yemeni Mor Yemeni ve daha birçok bestesiyle her zaman dillerimizde ve gönüllerimizde yaşamaya devam edecek olan Kamran Aziz’e Tanrı’dan rahmet, yakınlarına ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.