07 Mart 2017

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Girne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

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Girne’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yarın “Şiir ve Müzik Dinletisi” etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Grand Pasha Otel Vienna Salonu’ndaki etkinlik saat 19:00’da başlayacak.

Osman Türkay Vakfı Başkanı Tuncay Özdoğanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak gecede, Yıltan Taşçı, Cemay Onalt Müezzin, Şehbal Hamzaoğulları, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan’dan oluşan Lirik Şiir Grubu ile Ayşe Tural sahne alacak. Etkinlik, Hasan Günyüz’ün müzik dinletisiyle sona erecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, mücadele, dayanışma, kadına yönelik şiddet, yanlış politikalar ve cinsiyet ayırımcılığına karşı bir duruş olduğunu söyledi.

Eşitliği yaşam felsefesi olarak benimsemiş biri olarak bireylerin maruz kaldığı şiddet, istismar ve cinsiyet ayrımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Güngördü, ülke yönetiminde, siyasetinde, belediyecilikte ve sosyal yaşamda daha fazla kadın görmek istediklerini belirtti.

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