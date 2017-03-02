Erhürman: Hükümetin Ciddiyetsizliği Her Alana Sirayet Etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin, bilgi temelli siyaset yapamayacağını her adımında ortaya koyduğunu savunarak “Bu hükümetin herhangi bir girişimini ciddiye almamız mümkün değil” dedi.

Erhürman, Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) heyetini kabul etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Tel-Sen’i kabulünde, sendikanın özelleştirme konusundaki hassasiyetlerine parti olarak önem verdiklerini kaydetti.

ERHÜRMAN: “HÜKÜMETİN CİDDİYETSİZLİĞİ HER ALANA SİRAYET ETTİ”

“Hükümetin yürütmede ve yasamada sergilediği ciddiyetsizliğin her alana ve her konuya sirayet ettiğini” savunan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dürüst’ün, “Biz telefon dairesini özelleştirmeyeceğiz” diye başlayıp, “Çalışanların ne olacağı konusunda Özelleştirme Yasası açıktır” diye bitirdiği konuşmasının “ibretlik bir açıklama” olduğunu savundu.

“BİLGİ TEMELLİ SİYASET…”

“Bu açıklamanın hükümetin ne yaptığını bilmediğini açıkça ortaya koyduğu” görüşünü ifade eden Erhürman, şunları dile getirdi:

“Ülkede artık hesabı kitabı önceden yapılmış, fizibilitesi ortaya konulmuş projeler üzerinden konuşmaya başlamak gerekiyor. Bilgi temelli siyaset yapamayacağını her adımında ortaya koyan bu hükümetin herhangi bir girişimini ciddiye almamız mümkün değil. Hükümet kendi yaptığı erken seçim çağrılarının ardından artık yalnızca cari işlerle uğraşmalı, ülkenin geleceğini etkileyecek büyük projeleri halkın iradesini arkasına alacak ve bilgi temelli siyaset yapacak yeni hükümetlere bırakmalıdır.”