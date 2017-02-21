21 Şubat 2017

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Kıbrıs

KTİMB:Devleti zarara uğratanlar bedelini ödesin!

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KTİMB:Devleti zarara uğratanlar bedelini ödesin!
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu, Güzelyurt Devlet Hastanesi ihalesi ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde kurulan Araştırma Komitesi’nin soruşturmasını süratle tamamlayarak, devleti zarara uğratanların bedel ödemesini arzuladığını kaydetti.

KTİMB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, birlik yönetiminin suçlu veya hatalı bulunması halinde Başkan ve Yönetim Kurulu’nun derhal istifa edeceği belirtilerek, “Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Çelebi Ilık’ı da halkın huzurunda aynı sözü vermeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, konuyla ilgili sürecin,  ülkede “temiz eller operasyonunun başlamasına” vesile olması da temenni edildi.

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