21 Şubat 2017

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Akıncı – Çavuşoğlu Görüşmesi | Heyetler Görüştü

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Akıncı – Çavuşoğlu Görüşmesi | Heyetler Görüştü
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili görüşmesinin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası çalışma toplantısına geçildi.

Heyetler arası toplantı sonrasında, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının saat 14.45’de katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak.

Akıncı ve Çavuşoğlu, saat 16.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

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