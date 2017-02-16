Anastasiadis’ten ‘Masaya geri dönün’ çağrısı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
Anastasiadis: “Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi. Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı. Kıbrıs Türk tarafını masaya geri çağırıyorum.” dedi.
Anastasiadis:” Eide ortak anlayışa yer verecek bir ortam çabası içerisinde, Kıbrıs Türk tarafının haklı olabileceğini söyledi, buna tepki gösterdim.”
“Diğer tarafa mazeret veren anlamsız sebepsiz kararlar ile aynı fikirde olmadığımı belirtmek istiyorum”
“Arada Akıncı ayrıldı, Eide bile ne olduğunu anlamadı” “Açıklamalarımla müzakerelerin sonlandırılmasına katkıda bulunmak istemiyorum”
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