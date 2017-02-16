16 Şubat 2017

  • search
Son Dakika
Başlangıç
Kıbrıs

Anastasiadis’ten ‘Masaya geri dönün’ çağrısı

Tarih:
Bir yorum bırakın
113 Görüntüleme
Anastasiadis’ten ‘Masaya geri dönün’ çağrısı
Haber İçi Üst
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin

Rum Lider Nikos Anastasiadis, liderler görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Anastasiadis: “Görüşme samimi bir atmosferde geçerken ara verildi. Kıbrıs Türk tarafı sebepsiz yere ayrıldı. Kıbrıs Türk tarafını masaya geri çağırıyorum.” dedi.

Anastasiadis:” Eide ortak anlayışa yer verecek bir ortam çabası içerisinde, Kıbrıs Türk tarafının haklı olabileceğini söyledi, buna tepki gösterdim.”

“Diğer tarafa mazeret veren anlamsız sebepsiz kararlar ile aynı fikirde olmadığımı belirtmek istiyorum”
“Arada Akıncı ayrıldı, Eide bile ne olduğunu anlamadı” “Açıklamalarımla müzakerelerin sonlandırılmasına katkıda bulunmak istemiyorum”
Facebook Yorumları
0
BeğenBeğen
0
MuhteşemMuhteşem
0
HahahaHahaha
0
İnanılmazİnanılmaz
0
ÜzgünÜzgün
0
KızgınKızgın
Teşekkürler!
Paylaş5
+1
Paylaş
Pin
Haber İçi Orta
Etiketler:

Yazar Hakkında

Havadis Gazetesi

Benzer yazılar

Haber İçi Alt
Powered by Maç Sonuçları & Canlı Skor Mobil

Skull King