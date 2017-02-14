Erdal Tosun’un davasında karar çıktı

Geride bıraktığımız yılın kasım ayında geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Erdal Tosun’un ölümüne neden olan Nihat Şaki hakkında karar çıktı.
Diyaliz tedavisi için hastaneye yetişmeye çalışan Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sürücü Nihat Şaki’nin tahliyesine karar verildi.
İYİ HALDEN TAHLİYE
Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesi olmadığından ve sanığın duruşmadaki iyi halini gerekçe göstererek Şaki’nin tahliyesine karar verdi.
Facebook Yorumları
Hahaha
1
Beğen
0
Muhteşem
0
İnanılmaz
0
Üzgün
0
Kızgın
0