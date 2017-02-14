Akel’e Göre DİSİ, ELAM’ın Kuyruğu Oldu

“Meclis kararı ile yaratılan sorunu aşmak için Anastasiadis girişim yapmalı” AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu enosis plesibiti konusunda Rum Meclis çoğunluğun aldığı kararın, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürece ciddi soruna neden olduğunun aşirkar olduğunu söyledi.

“Mesele, yaratılan hoş olmayan durumun göğüslenmesi için bundan sonra ne yapacağımızdır. Hükümet partisi DİSİ başkanının, bu hareketin zamansız olduğunu kabul etmesi yeterli değildir. DİSİ’nin oylama sırasında çekimser kalması, gerçekte olumlu oy kullanmakla aynı anlama geldi. DİSİ’nin bu konuda sorumluluğu vardır, ELAM’ın kuyruğu haline geldi ve bu durumun yaratılmasına katkıda bulundu” diyen AKEL Sözcüsü, Anastasiadis’in, söz konusu Rum Meclis kararının Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk yüklenmesi için istismar edilmesine izin vermeyeceği yönündeki sözlerinin yaratılan sorunu çözmeye yeterli olmadığını ifade etti. AKEL Sözcüsü, açıklamasında “Anastasiadis’in şu an yapması gereken şey, müzakere sürecinin devamı için zorlukların aşılması yönünde girişim üstlenmesidir” dedi.