13 Şubat 2017

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Hava sıcaklığı 11-14 derece

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Hava sıcaklığı 11-14 derece
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Hava sıcaklığı, hafta boyunca 11-14 derece dolaylarında olacak; çarşamba ve cuma sabah saatlerinde don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 14 – 20 Şubat tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısında alçak, ikinci yarısında yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Çarşamba ve cuma günleri sabah saatleri don olayı beklenirken, en yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 11 – 14 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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