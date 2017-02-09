09 Şubat 2017

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Dr. Gülgün Vaiz: Kaos göz göre göre geliyor

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Dr. Gülgün Vaiz: Kaos göz göre göre geliyor
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Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi, Kardiyoloji uzmanı Dr. Gülgün Vaiz, sağlık sistemini eleştirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Vaiz, Şuanda hastaneler yüzde yüz doluluk oranıyla çalışıyor.Ancak birçok hekim ayrılmaya hazırlanıyor” dedi

İşte Vaiz’in o açıklaması: Şuanda hastaneler yüzde yüz doluluk oranıyla çalışıyor.Ancak birçok hekim ayrılmaya hazırlanıyor.Devlet hastaneleri ve hastalar çok zor duruma düşecek,bir kaos göz göre göre geliyor.Kimseyi suçlamıyorum.Katılan veya katılmayanlar olacak.Yazılanlar benim kişisel görüşüm.Sadece tarihe not düşüyorum.Kimseye cevap vermeyeceğim.Saygılarımla

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Havadis Gazetesi

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